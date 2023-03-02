Пестряков Рюрик
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пестряков Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1949
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пестрякова Мария
Смерть
Неизвестно