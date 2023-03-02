Пестряков Рюрик — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестряков Рюрик

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1926 г.р.

Дети

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Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пестряков Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пестрякова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пестрякова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пестрякова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пестрякова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пестрякова Мария

Смерть
Неизвестно
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