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Бакашев Борис Григорьевич

Место рождения

Рузская городская больница, г. Руза

Дата рождения

16.04.1923

Дата смерти

15.09.1926

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1923

Отец: Бакашов Григорий Иванович

Мать: Бакашева Татьяна Степановна

Рузская городская больница, г. Руза
Отдел записей актов гражданского состояния при Орешковском волсовете 1923 год Запись о рождении №88 (общий) и №49 (для мужского пола) Число и месяц совершения записи: 18 Апреля 1923 года Пол ребенка... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Волково, Рузский, Московская область
Смерть
15.09.1926
Рузская городская больница
Причина смерти: от скарлатины
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