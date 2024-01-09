Бакашев Борис Григорьевич
Место рожденияРузская городская больница, г. Руза
Дата рождения16.04.1923
Дата смерти15.09.1926
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1923
Рузская городская больница, г. Руза
Отдел записей актов гражданского состояния при Орешковском волсовете 1923 год Запись о рождении №88 (общий) и №49 (для мужского пола) Число и месяц совершения записи: 18 Апреля 1923 года Пол ребенка... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Волково, Рузский, Московская область
Смерть
15.09.1926
Рузская городская больница
Причина смерти: от скарлатины