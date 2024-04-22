Бакашева (Сокина) Татьяна Степановна
Место рождения
Дата рождения23.12.1901 ст.
Дата смерти1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1901 ст.
Отец: Сокин Степан Мефодиевич
Мать: Сокина Агафья Михеевна
Запись №56 Деревни Волковой крестьянин Стефан Мефодиев и законная жена его Агафья Михеева; оба православного вероисповедания
Крещение
24.12.1901 ст.
Спасская, села Дуброво, церковь, Орешковской волости, Рузского уезда, Московской губернии
Восприемниками были: деревни Селезневой крестьянин Яков Иванов и деревни Волковой крестьянская девица Дария Михеева Таинство крещения совершал приходский священник Михаил Некрасов
Бракосочетание
27.04.1922
Отдел записей актов гражданского состояния при Хотебцовском Волсовете, 1922 год Запись о браке №28 Число и месяц заключения брака: 27 апреля 1922 года Фамилия и имя жениха: Бокашов Григорий Иванович... Показать все
Рождение ребёнка
16.04.1923
Сын: Бакашев Борис Григорьевич
Отец ребёнка: Бакашов Григорий Иванович
Рузская городская больница, г. Руза
Отдел записей актов гражданского состояния при Орешковском волсовете 1923 год Запись о рождении №88 (общий) и №49 (для мужского пола) Число и месяц совершения записи: 18 Апреля 1923 года Пол ребенка... Показать все
Рождение ребёнка
22.12.1924
Сын: Бакашев Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Бакашов Григорий Иванович
Отдел записей актов гражданского состояния при Орешковском ВИК 1924 год Запись о рождении №300 (общий) и №152 (для мужского пола) Число и месяц совершения записи: 24 Декабря 1924 года Пол ребенка: м... Показать все
Рождение ребёнка
02.02.1927
Дочь: Зацепина Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Бакашов Григорий Иванович
Волковский Сельсовет Орешковской волости, Можайского уезда, Московской губернии Запись №4 (общий) и № 1 (для женского пола) от 6 февраля 1927 года Фамилия и имя: Бокашева Екатерина Время рождения: в... Показать все
Рождение ребёнка
16.12.1928
Дочь: Лидия Григорьевна
Отец ребёнка: Бакашов Григорий Иванович
Руза, Рузский, Московская область
Волковский Сельсовет Орешковской волости Можайского уезда Запись о рождении №27 от 16 декабря 1928 года Фамилия и имя: Бакашова Лидия Время рождения: не указано Место рождения: в Рузской больнице С... Показать все
Рождение ребёнка
19.12.1936
Сын: Бокашов Борис Григорьевич
Отец ребёнка: Бакашов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1940
Дочь: Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Бакашов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
27.07.1941
Сын: Бокашов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Бакашов Григорий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Похороны
1981
Дмитровское кладбище, г. Руза, Рузский район, Московская область, СССР (Россия)
Смерть
1981