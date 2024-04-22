Бакашева (Сокина) Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакашева (Сокина) Татьяна Степановна

Место рождения

Волково, Рузский, Московская область

Дата рождения

23.12.1901 ст.

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1901 ст.

Отец: Сокин Степан Мефодиевич

Мать: Сокина Агафья Михеевна

Волково, Рузский, Московская область
Запись №56 Деревни Волковой крестьянин Стефан Мефодиев и законная жена его Агафья Михеева; оба православного вероисповедания
Крещение
24.12.1901 ст.
Спасская, села Дуброво, церковь, Орешковской волости, Рузского уезда, Московской губернии
Восприемниками были: деревни Селезневой крестьянин Яков Иванов и деревни Волковой крестьянская девица Дария Михеева Таинство крещения совершал приходский священник Михаил Некрасов
Бракосочетание
27.04.1922

Муж: Бакашов Григорий Иванович

Хотебцово, Рузский, Московская область
Отдел записей актов гражданского состояния при Хотебцовском Волсовете, 1922 год Запись о браке №28 Число и месяц заключения брака: 27 апреля 1922 года Фамилия и имя жениха: Бокашов Григорий Иванович... Показать все
Рождение ребёнка
16.04.1923

Сын: Бакашев Борис Григорьевич

Отец ребёнка: Бакашов Григорий Иванович

Рузская городская больница, г. Руза
Отдел записей актов гражданского состояния при Орешковском волсовете 1923 год Запись о рождении №88 (общий) и №49 (для мужского пола) Число и месяц совершения записи: 18 Апреля 1923 года Пол ребенка... Показать все
Рождение ребёнка
22.12.1924

Сын: Бакашев Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Бакашов Григорий Иванович

Волково, Рузский, Московская область
Отдел записей актов гражданского состояния при Орешковском ВИК 1924 год Запись о рождении №300 (общий) и №152 (для мужского пола) Число и месяц совершения записи: 24 Декабря 1924 года Пол ребенка: м... Показать все
Рождение ребёнка
02.02.1927

Дочь: Зацепина Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Бакашов Григорий Иванович

Волково, Рузский, Московская область
Волковский Сельсовет Орешковской волости, Можайского уезда, Московской губернии Запись №4 (общий) и № 1 (для женского пола) от 6 февраля 1927 года Фамилия и имя: Бокашева Екатерина Время рождения: в... Показать все
Рождение ребёнка
16.12.1928

Дочь: Лидия Григорьевна

Отец ребёнка: Бакашов Григорий Иванович

Руза, Рузский, Московская область
Волковский Сельсовет Орешковской волости Можайского уезда Запись о рождении №27 от 16 декабря 1928 года Фамилия и имя: Бакашова Лидия Время рождения: не указано Место рождения: в Рузской больнице С... Показать все
Рождение ребёнка
19.12.1936

Сын: Бокашов Борис Григорьевич

Отец ребёнка: Бакашов Григорий Иванович

Волково, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1940

Дочь: Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Бакашов Григорий Иванович

Волково, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
27.07.1941

Сын: Бокашов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Бакашов Григорий Иванович

Волково, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Похороны
1981
Дмитровское кладбище, г. Руза, Рузский район, Московская область, СССР (Россия)
Смерть
1981
Хотебцово, Рузский, Московская область
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