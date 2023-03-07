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Хрущовъ Семенъ

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Место рождения

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Хрущовъ Семенъ

Мать: Хрущова Матрена Максимова

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Хрущова Кравцова Анна Матвеева

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Хрущовъ Никифоръ

Мать ребёнка: Хрущова Кравцова Анна Матвеева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Хрущовъ Иванъ

Мать ребёнка: Хрущова Кравцова Анна Матвеева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Хрущова Кравцова Анна Матвеева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрущова Кравцова Анна Матвеева

Смерть
1792
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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