Хрущовъ Семенъ
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смерти1792
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Хрущовъ Семенъ
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Хрущова Кравцова Анна Матвеева
Рождение ребёнка
1785
Сын: Хрущовъ Никифоръ
Мать ребёнка: Хрущова Кравцова Анна Матвеева
Рождение ребёнка
1787
Сын: Хрущовъ Иванъ
Мать ребёнка: Хрущова Кравцова Анна Матвеева
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Хрущова Кравцова Анна Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1792