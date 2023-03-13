Хрущовъ Семенъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Хрущовъ Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Хрущовъ Семенъ
Мать ребёнка: Хрущова Матрена Максимова
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Филимонова Дарья
Мать ребёнка: Хрущова Матрена Максимова
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Хрущова Матрена Максимова
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Маланья
Мать ребёнка: Хрущова Матрена Максимова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Хрущова Матрена Максимова
Бракосочетание
Неизвестно