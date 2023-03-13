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Хрущовъ Семенъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Хрущовъ Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Хрущовъ Семенъ

Мать ребёнка: Хрущова Матрена Максимова

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Филимонова Дарья

Мать ребёнка: Хрущова Матрена Максимова

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Хрущова Матрена Максимова

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Маланья

Мать ребёнка: Хрущова Матрена Максимова

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Хрущова Матрена Максимова

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрущова Матрена Максимова

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