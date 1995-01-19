(Dzierżanowska) Maria
Место рождения
Дата рождения13.12.1906
Дата смерти19.01.1995
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1906
Отец: Dzierżanowski Leon
Мать: не указана
Бракосочетание
17.04.1923
Warszawa
Супруг(-а): Maria Lubomirska (Dzierżanowska)
Рождение ребёнка
11.06.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Lubomirski H. Drużyna Hieronim
Warszawa
Рождение ребёнка
01.08.1927
Сын: Lubomirski Hieronim
Отец ребёнка: Lubomirski H. Drużyna Hieronim
Смерть
19.01.1995
London, Соединенное Королевство