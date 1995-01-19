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(Dzierżanowska) Maria

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Место рождения

Овруч, Житомирська область

Дата рождения

13.12.1906

Дата смерти

19.01.1995

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1927 г.р.

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1906

Отец: Dzierżanowski Leon

Мать: не указана

Овруч, Житомирська область
Бракосочетание
17.04.1923

Муж: Lubomirski H. Drużyna Hieronim

Warszawa
Супруг(-а): Maria Lubomirska (Dzierżanowska)
Рождение ребёнка
11.06.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Lubomirski H. Drużyna Hieronim

Warszawa
Рождение ребёнка
01.08.1927

Сын: Lubomirski Hieronim

Отец ребёнка: Lubomirski H. Drużyna Hieronim

Смерть
19.01.1995
London, Соединенное Королевство
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