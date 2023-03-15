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Dzierżanowski Leon
Dzierżanowski Leon
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
(Dzierżanowska) Maria
1906 г.р.
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1906
Дочь:
Maria
Мать ребёнка: не указана
Овруч
, Житомирська область
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