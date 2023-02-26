Михалченков Никита Стефанов
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения12.08.1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
12.08.1800
Отец: Михалченок Стефан Давидов
Мать: Матрона Никитина
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.01.1824
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.04.1825
Сын: Михалченков Георгий Никитин
Мать ребёнка: Михалченкова Лукерья (Гликерия Анисимова)
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно