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Михалченков Никита Стефанов

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

12.08.1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1800

Отец: Михалченок Стефан Давидов

Мать: Матрона Никитина

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.01.1824

Жена: Михалченкова Лукерья (Гликерия Анисимова)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.04.1825

Сын: Михалченков Георгий Никитин

Мать ребёнка: Михалченкова Лукерья (Гликерия Анисимова)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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