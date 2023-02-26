Михалченок Стефан Давидов
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1780
Дата смерти13.10.1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Давид Матвеев
Мать: ?
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1800
Сын: Михалченков Никита Стефанов
Мать ребёнка: Матрона Никитина
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1806
Дочь: Федора Стефанова
Мать ребёнка: Матрона Никитина
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Никитина
Смерть
13.10.1838
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.