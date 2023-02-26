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Михалченок Стефан Давидов

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1780

Дата смерти

13.10.1838

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Давид Матвеев

Мать: ?

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1800

Сын: Михалченков Никита Стефанов

Мать ребёнка: Матрона Никитина

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1806

Дочь: Федора Стефанова

Мать ребёнка: Матрона Никитина

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Никитина

Смерть
13.10.1838
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
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