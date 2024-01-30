Орлов Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орлов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Орлова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Орлова Татьяна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.03.1883
Дочь: Липская Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Орлова Татьяна Алексеевна
Свищево, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно