Орлов Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Алексей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Орлова Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Орлова Татьяна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
15.03.1883

Дочь: Липская Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Орлова Татьяна Алексеевна

Свищево, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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