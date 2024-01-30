Орлова Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Булычев Алексей

Мать: Булычева Агафья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Орлов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Орлов Алексей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
15.03.1883

Дочь: Липская Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Орлов Алексей Алексеевич

Свищево, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1943

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