Орлова Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1943
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Булычев Алексей
Мать: Булычева Агафья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орлов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Орлов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Орлов Алексей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.03.1883
Дочь: Липская Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Орлов Алексей Алексеевич
Свищево, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1943