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Емельянов Максим Григорьевич

Место рождения

Воронцово, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронцово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емильянов Егор Максимович

Мать ребёнка: Емельянова Мария Егоровна

Воронцово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Михаил Максимыч

Мать ребёнка: Емельянова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Емельянова Александра Максимовна

Мать ребёнка: Емельянова Мария Егоровна

Аксёново, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
01.02.1889

Сын: Емельянов Георгий Максимович

Мать ребёнка: Емельянова Мария Егоровна

Аксёново, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
13.12.1900

Сын: Емельянов Петр Максимович

Мать ребёнка: Емельянова Мария Егоровна

Аксёново, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
08.12.1907

Дочь: Емельянова Клавдия Максимовна

Мать ребёнка: Емельянова Мария Егоровна

Аксёново, Ликино-Дулёво, Московская область
Смерть
Неизвестно

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