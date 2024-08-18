Емельянов Максим Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емильянов Егор Максимович
Мать ребёнка: Емельянова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емельянов Михаил Максимыч
Мать ребёнка: Емельянова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Емельянова Александра Максимовна
Мать ребёнка: Емельянова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
01.02.1889
Сын: Емельянов Георгий Максимович
Мать ребёнка: Емельянова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
13.12.1900
Сын: Емельянов Петр Максимович
Мать ребёнка: Емельянова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
08.12.1907
Дочь: Емельянова Клавдия Максимовна
Мать ребёнка: Емельянова Мария Егоровна
Смерть
Неизвестно