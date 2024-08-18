Емельянова Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова Мария Егоровна

Место рождения

Аксёново, Ликино-Дулёво, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Аксёново, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емильянов Егор Максимович

Отец ребёнка: Емельянов Максим Григорьевич

Воронцово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Михаил Максимыч

Отец ребёнка: Емельянов Максим Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельянов Максим Григорьевич

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Емельянова Александра Максимовна

Отец ребёнка: Емельянов Максим Григорьевич

Аксёново, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
01.02.1889

Сын: Емельянов Георгий Максимович

Отец ребёнка: Емельянов Максим Григорьевич

Аксёново, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
13.12.1900

Сын: Емельянов Петр Максимович

Отец ребёнка: Емельянов Максим Григорьевич

Аксёново, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
08.12.1907

Дочь: Емельянова Клавдия Максимовна

Отец ребёнка: Емельянов Максим Григорьевич

Аксёново, Ликино-Дулёво, Московская область
Смерть
Неизвестно

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