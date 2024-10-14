Черкасов Иван Иванович (Старший) 01.01.1838 — найти родственников по фамилии на Familio

Черкасов Иван Иванович (Старший)

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 01.01.1838

умер 02.12.1894

Отец
Черкасов Иван Федорович1811 г.р.
Мать
Черкасова (Подрескова) Нимфодора Федоровна1815 г.р.
Супруги
Черкасова (Березина) Анна СеменовнаОколо 1852 г.р.
Дети
Черкасов Павел Иванович1871 г.р.
Черкасов Константин Иванович1876 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1838

Отец: Черкасов Иван Федорович

Мать: Черкасова (Подрескова) Нимфодора Федоровна

Бракосочетание
26.04.1869

Жена: Черкасова (Березина) Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Черкасов Павел Иванович

Мать ребёнка: Черкасова (Березина) Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Черкасов Константин Иванович

Мать ребёнка: Черкасова (Березина) Анна Семеновна

Рождение ребёнка
15.01.1879

Сын: Черкасов Петр Иванович

Мать ребёнка: Черкасова (Березина) Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1881

Дочь: (Черкасова) Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Черкасова (Березина) Анна Семеновна

Смерть
02.12.1894

Рождение ребёнка
21.02.1895

Сын: Черкасов Александр Иванович

Мать ребёнка: Черкасова (Березина) Анна Семеновна

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