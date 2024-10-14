Черкасов Иван Иванович (Старший)
мужской, родился 01.01.1838
умер 02.12.1894
ОтецЧеркасов Иван Федорович1811 г.р.
МатьЧеркасова (Подрескова) Нимфодора Федоровна1815 г.р.
Супруги
Черкасова (Березина) Анна СеменовнаОколо 1852 г.р.
Дети
Черкасов Павел Иванович1871 г.р.
Черкасов Константин Иванович1876 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1838
Бракосочетание
26.04.1869
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Черкасова (Березина) Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Черкасов Константин Иванович
Мать ребёнка: Черкасова (Березина) Анна Семеновна
Рождение ребёнка
15.01.1879
Мать ребёнка: Черкасова (Березина) Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: (Черкасова) Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Черкасова (Березина) Анна Семеновна
Смерть
02.12.1894
Рождение ребёнка
21.02.1895
Сын: Черкасов Александр Иванович
Мать ребёнка: Черкасова (Березина) Анна Семеновна