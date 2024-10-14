Черкасов Иван Федорович 1811 — найти родственников по фамилии на Familio

Черкасов Иван Федорович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1811

умер 21.11.1871

Супруги
Черкасова (Подрескова) Нимфодора Федоровна1815 г.р.
Дети
Черкасов Сергей Иванович1835 г.р.
Черкасов Николай Иванович1836 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкасова (Подрескова) Нимфодора Федоровна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Черкасов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Черкасова (Подрескова) Нимфодора Федоровна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Черкасов Николай Иванович

Мать ребёнка: Черкасова (Подрескова) Нимфодора Федоровна

Рождение ребёнка
01.01.1838

Сын: Черкасов Иван Иванович (Старший)

Мать ребёнка: Черкасова (Подрескова) Нимфодора Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: (Черкасова) Елена Ивановна

Мать ребёнка: Черкасова (Подрескова) Нимфодора Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: (Черкасова) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Черкасова (Подрескова) Нимфодора Федоровна

Рождение ребёнка
08.10.1850

Сын: Черкасов Иван Иванович

Мать ребёнка: Черкасова (Подрескова) Нимфодора Федоровна

Смерть
21.11.1871

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