Черкасов Иван Федорович
мужской, родился 1811
умер 21.11.1871
Супруги
Дети
Черкасов Сергей Иванович1835 г.р.
Черкасов Николай Иванович1836 г.р.Показать еще 4
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Черкасова (Подрескова) Нимфодора Федоровна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Черкасов Николай Иванович
Мать ребёнка: Черкасова (Подрескова) Нимфодора Федоровна
Рождение ребёнка
01.01.1838
Сын: Черкасов Иван Иванович (Старший)
Мать ребёнка: Черкасова (Подрескова) Нимфодора Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: (Черкасова) Елена Ивановна
Мать ребёнка: Черкасова (Подрескова) Нимфодора Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: (Черкасова) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Черкасова (Подрескова) Нимфодора Федоровна
Рождение ребёнка
08.10.1850
Мать ребёнка: Черкасова (Подрескова) Нимфодора Федоровна
Смерть
21.11.1871