Пронина (Ершова) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронина (Ершова) Ольга Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Ершов Владимир

Мать: Ершова Наталья

Рождение ребёнка
18.12.1946

Сын: Ершов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.06.1950

Дочь: Чистякова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Пронин Иван Васильевич

Бракосочетание
23.08.1950

Муж: Пронин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демина Галина Ивановна

Отец ребёнка: Пронин Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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