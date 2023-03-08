Пронина (Ершова) Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Ершов Владимир
Мать: Ершова Наталья
Рождение ребёнка
18.12.1946
Сын: Ершов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.06.1950
Дочь: Чистякова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Пронин Иван Васильевич
Бракосочетание
23.08.1950
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демина Галина Ивановна
Отец ребёнка: Пронин Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно