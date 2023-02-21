- Авдотья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1754
Дата смерти22.09.1818 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1787
Сын: - Федот Тимофеев
Отец ребёнка: - Тимофей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: - Тимофей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
22.09.1818 ст.
Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)