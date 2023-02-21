- Авдотья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- Авдотья Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1754

Дата смерти

22.09.1818 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1751 г.р.

Дети

Вычислено 1787 г.р.

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1787

Сын: - Федот Тимофеев

Отец ребёнка: - Тимофей Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: - Тимофей Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
22.09.1818 ст.
Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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