Сударчикова (Степанова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сударчикова (Степанова) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Степановъ Яковъ

Мать: Степанова Ксенія

Бракосочетание
04.02.1898

Муж: Сударчиковъ Василий

Рождение ребёнка
1900

Сын: Сударчиковъ Артемий

Отец ребёнка: Сударчиковъ Василий

Рождение ребёнка
13.06.1902

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Сударчиковъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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