Сударчикова (Степанова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Степановъ Яковъ
Мать: Степанова Ксенія
Бракосочетание
04.02.1898
Муж: Сударчиковъ Василий
Рождение ребёнка
1900
Сын: Сударчиковъ Артемий
Отец ребёнка: Сударчиковъ Василий
Рождение ребёнка
13.06.1902
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Сударчиковъ Василий
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан