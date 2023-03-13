Степанова (Романова) Ксенія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Романова) Ксенія

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Романовъ Иванъ

Мать: Романова Елена

Бракосочетание
10.11.1869

Муж: Степановъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.07.1872

Сын: Степановъ Сергей

Отец ребёнка: Степановъ Яковъ

Михайловка
Рождение ребёнка
11.12.1873

Сын: Степановъ Спиридонъ

Отец ребёнка: Степановъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Сударчикова Александра

Отец ребёнка: Степановъ Яковъ

Рождение ребёнка
24.02.1883

Дочь: Федорова Марина

Отец ребёнка: Степановъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Батанина Василиса

Отец ребёнка: Степановъ Яковъ

Рождение ребёнка
30.06.1888

Сын: Степановъ Кузьма

Отец ребёнка: Степановъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.09.1890

Дочь: Спигина Елизавета

Отец ребёнка: Степановъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.06.1898

Дочь: Степанова Акулина

Отец ребёнка: Степановъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамыкина Татьяна

Отец ребёнка: Степановъ Яковъ

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