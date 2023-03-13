Степанова (Романова) Ксенія
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Романовъ Иванъ
Мать: Романова Елена
Бракосочетание
10.11.1869
Муж: Степановъ Яковъ
Рождение ребёнка
05.07.1872
Сын: Степановъ Сергей
Отец ребёнка: Степановъ Яковъ
Михайловка
Рождение ребёнка
11.12.1873
Сын: Степановъ Спиридонъ
Отец ребёнка: Степановъ Яковъ
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Сударчикова Александра
Отец ребёнка: Степановъ Яковъ
Рождение ребёнка
24.02.1883
Дочь: Федорова Марина
Отец ребёнка: Степановъ Яковъ
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Батанина Василиса
Отец ребёнка: Степановъ Яковъ
Рождение ребёнка
30.06.1888
Сын: Степановъ Кузьма
Отец ребёнка: Степановъ Яковъ
Рождение ребёнка
02.09.1890
Дочь: Спигина Елизавета
Отец ребёнка: Степановъ Яковъ
Рождение ребёнка
03.06.1898
Дочь: Степанова Акулина
Отец ребёнка: Степановъ Яковъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамыкина Татьяна
Отец ребёнка: Степановъ Яковъ