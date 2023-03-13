Батанина (Степанова) Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батанина (Степанова) Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Степановъ Яковъ

Мать: Степанова Ксенія

Бракосочетание
04.11.1901

Муж: Батанинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1902

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Батанинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.12.1904

Сын: Батанинъ Николай

Отец ребёнка: Батанинъ Сергей

4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
06.02.1906

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Батанинъ Сергей

4-й Усерганской волости
Рождение ребёнка
28.08.1908

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Батанинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.11.1910

Сын: Батанинъ Петръ

Отец ребёнка: Батанинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.08.1913

Сын: Батанинъ Александръ

Отец ребёнка: Батанинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.11.1915

Сын: Батанинъ Николай

Отец ребёнка: Батанинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан