Батанина (Степанова) Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Степановъ Яковъ
Мать: Степанова Ксенія
Бракосочетание
04.11.1901
Муж: Батанинъ Сергей
Рождение ребёнка
28.10.1902
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Батанинъ Сергей
Рождение ребёнка
06.12.1904
Сын: Батанинъ Николай
Отец ребёнка: Батанинъ Сергей
4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
06.02.1906
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Батанинъ Сергей
4-й Усерганской волости
Рождение ребёнка
28.08.1908
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Батанинъ Сергей
Рождение ребёнка
19.11.1910
Сын: Батанинъ Петръ
Отец ребёнка: Батанинъ Сергей
Рождение ребёнка
27.08.1913
Сын: Батанинъ Александръ
Отец ребёнка: Батанинъ Сергей
Рождение ребёнка
26.11.1915
Сын: Батанинъ Николай
Отец ребёнка: Батанинъ Сергей