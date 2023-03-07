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(Батанина) Клавдия

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Место рождения

Зилаир

Дата рождения

28.08.1908

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1908

Отец: Батанинъ Сергей

Мать: Батанина Василиса

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