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(Батанина) Клавдия
(Батанина) Клавдия
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Место рождения
Зилаир
Дата рождения
28.08.1908
Пол
Женский
Отец
Батанинъ Сергей
1879 г.р.
Мать
Батанина (Степанова) Василиса
1885 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1908
Отец:
Батанинъ Сергей
Мать:
Батанина Василиса
Зилаир
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