Василий Венедиктов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Венедиктов

Василий Венедиктов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Отец

1803 г.р.

Мать

1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Венедикт Петров

Мать: Домна Осипова

Смерть
1843
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close