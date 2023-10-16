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Василий Венедиктов
Василий Венедиктов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1826
Дата смерти
1843
Пол
Мужской
Отец
Венедикт Петров
1803 г.р.
Мать
Домна Осипова
1807 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец:
Венедикт Петров
Мать:
Домна Осипова
Смерть
1843
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