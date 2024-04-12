Тараш (Делиева) Пелагея Филипповна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Делиев Филипп Саввич
Мать: ?
Бракосочетание
09.10.1883
Рождение ребёнка
13.04.1884
Сын: Тараш Левтерий Ильич
Отец ребёнка: Тараш Илья Левтерович
Рождение ребёнка
27.10.1888
Сын: Тараш Нестор Ильич
Отец ребёнка: Тараш Илья Левтерович
Рождение ребёнка
09.04.1890
Дочь: Анастасия Ильинична
Отец ребёнка: Тараш Илья Левтерович
Рождение ребёнка
01.02.1892
Дочь: Сарра Ильинична
Отец ребёнка: Тараш Илья Левтерович
Рождение ребёнка
05.06.1894
Сын: Тараш Иван Ильич
Отец ребёнка: Тараш Илья Левтерович
Рождение ребёнка
16.09.1896
Сын: Тараш ВАсилий Ильич
Отец ребёнка: Тараш Илья Левтерович
Рождение ребёнка
23.04.1900
Дочь: Елена Ильинична
Отец ребёнка: Тараш Илья Левтерович
Рождение ребёнка
05.03.1903
Дочь: Елизавета Ильинична
Отец ребёнка: Тараш Илья Левтерович
Рождение ребёнка
17.03.1906
Сын: Тараш Филипп Ильич
Отец ребёнка: Тараш Илья Левтерович
Смерть
Неизвестно