Тараш (Делиева) Пелагея Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараш (Делиева) Пелагея Филипповна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Делиев Филипп Саввич

Мать: ?

Бракосочетание
09.10.1883

Муж: Тараш Илья Левтерович

Рождение ребёнка
13.04.1884

Сын: Тараш Левтерий Ильич

Отец ребёнка: Тараш Илья Левтерович

Рождение ребёнка
27.10.1888

Сын: Тараш Нестор Ильич

Отец ребёнка: Тараш Илья Левтерович

Рождение ребёнка
09.04.1890

Дочь: Анастасия Ильинична

Отец ребёнка: Тараш Илья Левтерович

Рождение ребёнка
01.02.1892

Дочь: Сарра Ильинична

Отец ребёнка: Тараш Илья Левтерович

Рождение ребёнка
05.06.1894

Сын: Тараш Иван Ильич

Отец ребёнка: Тараш Илья Левтерович

Рождение ребёнка
16.09.1896

Сын: Тараш ВАсилий Ильич

Отец ребёнка: Тараш Илья Левтерович

Рождение ребёнка
23.04.1900

Дочь: Елена Ильинична

Отец ребёнка: Тараш Илья Левтерович

Рождение ребёнка
05.03.1903

Дочь: Елизавета Ильинична

Отец ребёнка: Тараш Илья Левтерович

Рождение ребёнка
17.03.1906

Сын: Тараш Филипп Ильич

Отец ребёнка: Тараш Илья Левтерович

Смерть
Неизвестно
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