Лопаткин Григорий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Лопаткина Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Лопаткина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Лопаткина Аграфена Григорьевна
Мать ребёнка: Лопаткина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Боровикова Агафия Григорьевна
Мать ребёнка: Лопаткина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Лопаткин Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Лопаткина Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно