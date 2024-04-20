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Лопаткин Григорий Васильевич

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Лопаткина Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Лопаткина Анна Алексеевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Лопаткина Аграфена Григорьевна

Мать ребёнка: Лопаткина Анна Алексеевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Боровикова Агафия Григорьевна

Мать ребёнка: Лопаткина Анна Алексеевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Лопаткин Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Лопаткина Анна Алексеевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопаткина Анна Алексеевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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