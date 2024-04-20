Лопаткина (Дурнева) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Дурнев Алексей Степанович
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Лопаткина Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Лопаткин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Лопаткина Аграфена Григорьевна
Отец ребёнка: Лопаткин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Боровикова Агафия Григорьевна
Отец ребёнка: Лопаткин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1779
Сын: Лопаткин Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Лопаткин Григорий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно