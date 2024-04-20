Лопаткина (Дурнева) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопаткина (Дурнева) Анна Алексеевна

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Дурнев Алексей Степанович

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Лопаткина Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Лопаткин Григорий Васильевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Лопаткина Аграфена Григорьевна

Отец ребёнка: Лопаткин Григорий Васильевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Боровикова Агафия Григорьевна

Отец ребёнка: Лопаткин Григорий Васильевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Лопаткин Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Лопаткин Григорий Васильевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопаткин Григорий Васильевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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