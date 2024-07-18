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Milberger Albert Louis

Место рождения

Russel Kansas

Дата рождения

21.09.1928

Дата смерти

16.04.1976

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1962 г.р.

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1928

Отец: Milberger Henry F.

Мать: Milberger (Holzer) Christine

Рождение ребёнка
29.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.06.1962

Сын: Milberger Robert Henry

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
16.04.1976

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