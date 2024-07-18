Milberger Albert Louis
Место рожденияRussel Kansas
Дата рождения21.09.1928
Дата смерти16.04.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1928
Отец: Milberger Henry F.
Рождение ребёнка
29.10.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.08.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.06.1962
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
16.04.1976