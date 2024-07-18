Milberger Robert Henry
Место рожденияDenver, Colorado, USA
Дата рождения15.06.1962
Дата смерти23.05.1989
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1962
Отец: Milberger Albert Louis
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.06.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
23.05.1989