Milberger Robert Henry — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Milberger Robert Henry

Место рождения

Denver, Colorado, USA

Дата рождения

15.06.1962

Дата смерти

23.05.1989

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

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Дети

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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1962

Отец: Milberger Albert Louis

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.06.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
23.05.1989

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