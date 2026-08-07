Карпова (Коновалова) Майя Владимировна 13.12.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карпова (Коновалова) Майя Владимировна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 13.12.1932, Москва, город федерального значения Москва

умерла 04.04.1962, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Карпов Борис Михайлович12.05.1931 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Борис Михайлович

Смерть
04.04.1962
Москва, город федерального значения Москва

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