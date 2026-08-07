Карпова (Коновалова) Майя Владимировна
женский, родилась 13.12.1932, Москва, город федерального значения Москва
умерла 04.04.1962, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Карпов Борис Михайлович12.05.1931 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.04.1962
Москва, город федерального значения Москва