Карпов Борис Михайлович
мужской, родился 12.05.1931
умер 13.12.2009
МатьАзанчевская Нина АлександровнаНеизвестно г.р.
ОтецГаненфельд Владимир ПавловичНеизвестно г.р.
Супруги
Карпова (Коновалова) Майя Владимировна13.12.1932 г.р.
Дети
Карпов Сергей БорисовичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1931
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.12.2009