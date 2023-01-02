Карпов Борис Михайлович 12.05.1931 — найти родственников по фамилии на Familio

Карпов Борис Михайлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 12.05.1931

умер 13.12.2009

Мать
Азанчевская Нина АлександровнаНеизвестно г.р.
Отец
Ганенфельд Владимир ПавловичНеизвестно г.р.
Супруги
Карпова (Коновалова) Майя Владимировна13.12.1932 г.р.
Дети
Карпов Сергей БорисовичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1931

Отец: Ганенфельд Владимир Павлович

Мать: Азанчевская Нина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Сергей Борисович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпова (Коновалова) Майя Владимировна

Смерть
13.12.2009

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