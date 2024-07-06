Михаил Елисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Елисей Евдокимович
Мать: Евдокия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Софья Александровна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Софья Александровна
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Авдотья Михайловна
Мать ребёнка: Софья Александровна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Агриппина Михайловна
Мать ребёнка: Софья Александровна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Софья Александровна
Смерть
Неизвестно