Михаил Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Елисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Елисей Евдокимович

Мать: Евдокия Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софья Александровна

Рождение ребёнка
1772

Сын: Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Софья Александровна

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Авдотья Михайловна

Мать ребёнка: Софья Александровна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Агриппина Михайловна

Мать ребёнка: Софья Александровна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Софья Александровна

Смерть
Неизвестно

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