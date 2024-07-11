Авдотья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Михаил Елисеевич
Мать: Софья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Алексеевич
Смерть
Неизвестно