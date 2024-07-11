Авдотья Михайловна 1775 — найти родственников по фамилии на Familio
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Авдотья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Михаил Елисеевич

Мать: Софья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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