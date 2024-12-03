Рогожинский Олег Сергеевич
Место рождения
Дата рождения15.07.1972
Дата смерти03.12.2024
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1972
Бракосочетание
21.12.1990
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.06.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.05.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.12.2024