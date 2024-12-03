Рогожинский Олег Сергеевич 15.07.1972 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рогожинский Олег Сергеевич

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Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

15.07.1972

Дата смерти

03.12.2024

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1942 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1972

Отец: Рогожинский Сергей Иванович

Мать: Рогожинская (Пачева) Валентина Ивановна

Одесса, Одеська область
Бракосочетание
21.12.1990

Жена: скрыто настройками приватности

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
28.06.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
23.05.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Одесса, Одеська область
Смерть
03.12.2024
Одесса, Одеська область

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