Слепнёв Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения13.11.1904 ст.
Дата смертиОколо 1934 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1904 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.246-247 (Рождение №-72м)
Крещение
14.11.1904 ст.
Крёстный отец: Аким Каллиников - крестьянин из д.Слеповское Крёстная мать: Домна Фёдоровна - крестьянская жена из д.Мал.Горка
Смерть
Около 1934 ст.
Похороны
Около 1934 ст.