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Слепнёв Алексей Иванович

Место рождения

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

13.11.1904 ст.

Дата смерти

Около 1934 ст.

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1904 ст.

Отец: Слепнёв Иван Фёдорович

Мать: Слепнёва (-) Анна Михайловна

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.246-247 (Рождение №-72м)
Крещение
14.11.1904 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Аким Каллиников - крестьянин из д.Слеповское Крёстная мать: Домна Фёдоровна - крестьянская жена из д.Мал.Горка
Смерть
Около 1934 ст.
Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Похороны
Около 1934 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область

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