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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1885
Сын: Павел Никитин
Мать ребёнка: ?
д.Мамолки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: Пелагея Никитина
Мать ребёнка: ?
д.Мамолки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.