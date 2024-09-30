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Хуопалайнен Абрам Тобиасович

Место рождения

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

18.04.1857

Дата смерти

30.06.1934

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1857

Отец: Хуопалайнен Тобиас Георгиевич

Мать: Хуопалайнен (Лаитинен) Мария Андреевна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
08.02.1876

Жена: Хуопалайнен (Пумалайнен) Катарина Иосифовна

Рождение ребёнка
23.02.1892

Сын: Хуопалайнен Петр Абрамович

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Пумалайнен) Катарина Иосифовна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
26.12.1896

Сын: Хуопалайнен Иосиф Абрамович

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Пумалайнен) Катарина Иосифовна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
30.06.1934

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