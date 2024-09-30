Хуопалайнен Абрам Тобиасович
Место рождения
Дата рождения18.04.1857
Дата смерти30.06.1934
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1857
Бракосочетание
08.02.1876
Рождение ребёнка
23.02.1892
Сын: Хуопалайнен Петр Абрамович
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Пумалайнен) Катарина Иосифовна
Рождение ребёнка
26.12.1896
Сын: Хуопалайнен Иосиф Абрамович
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Пумалайнен) Катарина Иосифовна
Смерть
30.06.1934