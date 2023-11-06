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Солотенков Василий Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1949

Отец: Солотенков Семен Осипович

Мать: Солотенкова Татьяна Васильевна

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