Солотенкова (Бычкова) Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1910
Дата смерти30.06.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.03.1934
Сын: Солотенков Николай Семенович
Отец ребёнка: Солотенков Семен Осипович
Рождение ребёнка
25.05.1935
Дочь: Зудина Валентина Семеновна
Отец ребёнка: Солотенков Семен Осипович
Рождение ребёнка
05.08.1936
Дочь: Бессонова Клавдия Семеновна
Отец ребёнка: Солотенков Семен Осипович
Рождение ребёнка
01.03.1940
Сын: Солотенков Алексей Семенович
Отец ребёнка: Солотенков Семен Осипович
Рождение ребёнка
25.12.1941
Дочь: Ильичева Нина Семёновна
Отец ребёнка: Солотенков Семен Осипович
Рождение ребёнка
01.05.1946
Дочь: Михина Мария Семёновна
Отец ребёнка: Солотенков Семен Осипович
Рождение ребёнка
20.08.1948
Дочь: Беляшова Екатерина Семёновна
Отец ребёнка: Солотенков Семен Осипович
Рождение ребёнка
19.12.1949
Сын: Солотенков Василий Семёнович
Отец ребёнка: Солотенков Семен Осипович
Рождение ребёнка
20.03.1952
Дочь: Киселева Татьяна Семёновна
Отец ребёнка: Солотенков Семен Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.06.1999