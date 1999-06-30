Солотенкова (Бычкова) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солотенкова (Бычкова) Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1910

Дата смерти

30.06.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1934

Сын: Солотенков Николай Семенович

Отец ребёнка: Солотенков Семен Осипович

Рождение ребёнка
25.05.1935

Дочь: Зудина Валентина Семеновна

Отец ребёнка: Солотенков Семен Осипович

Рождение ребёнка
05.08.1936

Дочь: Бессонова Клавдия Семеновна

Отец ребёнка: Солотенков Семен Осипович

Рождение ребёнка
01.03.1940

Сын: Солотенков Алексей Семенович

Отец ребёнка: Солотенков Семен Осипович

Рождение ребёнка
25.12.1941

Дочь: Ильичева Нина Семёновна

Отец ребёнка: Солотенков Семен Осипович

Рождение ребёнка
01.05.1946

Дочь: Михина Мария Семёновна

Отец ребёнка: Солотенков Семен Осипович

Рождение ребёнка
20.08.1948

Дочь: Беляшова Екатерина Семёновна

Отец ребёнка: Солотенков Семен Осипович

Рождение ребёнка
19.12.1949

Сын: Солотенков Василий Семёнович

Отец ребёнка: Солотенков Семен Осипович

Рождение ребёнка
20.03.1952

Дочь: Киселева Татьяна Семёновна

Отец ребёнка: Солотенков Семен Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солотенков Семен Осипович

Смерть
30.06.1999
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