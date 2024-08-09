Сатюкова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сатюкова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сатюков Владимир Иванович

Отец ребёнка: Сатюков Иван Зиновьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сатюков Иван Зиновьевич

Рождение ребёнка
Около 1938

Дочь: Сатюкова (Мальцева) Галина Ивановна

Отец ребёнка: Сатюков Иван Зиновьевич

Смерть
Неизвестно

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