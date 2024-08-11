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Сатюков Иван Зиновьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сатюков Зиновий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сатюков Владимир Иванович

Мать ребёнка: Сатюкова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сатюкова Мария

Рождение ребёнка
Около 1938

Дочь: Сатюкова (Мальцева) Галина Ивановна

Мать ребёнка: Сатюкова Мария

Смерть
Неизвестно

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