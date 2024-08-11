Сатюков Иван Зиновьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сатюков Зиновий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сатюков Владимир Иванович
Мать ребёнка: Сатюкова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сатюкова Мария
Рождение ребёнка
Около 1938
Дочь: Сатюкова (Мальцева) Галина Ивановна
Мать ребёнка: Сатюкова Мария
Смерть
Неизвестно