Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Федоровна

Анна Федоровна

Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

09.12.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1858 г.р.

Мать

1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1895

Отец: Федор Ефимович

Мать: Анна Федотовна

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 09.12.1895 Вилина Анна Федоровна Вилина отец крестьянин Федор Ефимович Вилина мать жена Анна Федоровна Калихновщины крестьянин Андрей Андреевич Подгородние жители жена Анас... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close