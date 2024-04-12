Анна Федоровна
Место рождения
Дата рождения09.12.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1895
Отец: Федор Ефимович
Мать: Анна Федотовна
Афанасьевская церковь 09.12.1895 Вилина Анна Федоровна Вилина отец крестьянин Федор Ефимович Вилина мать жена Анна Федоровна Калихновщины крестьянин Андрей Андреевич Подгородние жители жена Анас... Показать все
Смерть
Неизвестно