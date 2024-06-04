Цыкина Ксения (Аксинья) Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыкина Ксения (Аксинья) Федотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1803 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыкин Василий Михайлов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Цыкин Василий Васильев

Отец ребёнка: Цыкин Василий Михайлов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: (Цыкина) Марфа Васильева

Отец ребёнка: Цыкин Василий Михайлов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Цыкин Василий (Мл) Васильев

Отец ребёнка: Цыкин Василий Михайлов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Цыкин Семен Васильев

Отец ребёнка: Цыкин Василий Михайлов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Цыкин Леонтий Васильев

Отец ребёнка: Цыкин Василий Михайлов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Цыкин Михаил Васильев

Отец ребёнка: Цыкин Василий Михайлов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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