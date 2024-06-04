Цыкина Ксения (Аксинья) Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1820
Отец ребёнка: Цыкин Василий Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: (Цыкина) Марфа Васильева
Отец ребёнка: Цыкин Василий Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Цыкин Василий (Мл) Васильев
Отец ребёнка: Цыкин Василий Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Цыкин Семен Васильев
Отец ребёнка: Цыкин Василий Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1837
Отец ребёнка: Цыкин Василий Михайлов
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Цыкин Василий Михайлов
Смерть
После 1850