Жевнерова Валентина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жевнерова Валентина Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1952

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1973

Дочь: Румянцева Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Томсин Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
04.05.1980

Сын: Томсин Андрей Александрович

Отец ребёнка: Томсин Александр Сергеевич

Тосно, Ленинградской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Томсин Александр Сергеевич

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