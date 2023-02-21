Жевнерова Валентина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1973
Дочь: Румянцева Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: Томсин Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
04.05.1980
Сын: Томсин Андрей Александрович
Отец ребёнка: Томсин Александр Сергеевич
Тосно, Ленинградской обл
Бракосочетание
Неизвестно