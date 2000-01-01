Томсин Александр Сергеевич
Место рожденияТосно, Ленинградской обл
Дата рождения19.07.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1952
Отец: Томсин Сергей Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
Тосно, Ленинградской обл
Рождение ребёнка
27.10.1973
Дочь: Румянцева Наталья Юрьевна
Мать ребёнка: Жевнерова Валентина Борисовна
Рождение ребёнка
04.05.1980
Сын: Томсин Андрей Александрович
Мать ребёнка: Жевнерова Валентина Борисовна
Тосно, Ленинградской обл
Бракосочетание
Неизвестно