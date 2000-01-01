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Томсин Александр Сергеевич

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Место рождения

Тосно, Ленинградской обл

Дата рождения

19.07.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1952

Отец: Томсин Сергей Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

Тосно, Ленинградской обл
Рождение ребёнка
27.10.1973

Дочь: Румянцева Наталья Юрьевна

Мать ребёнка: Жевнерова Валентина Борисовна

Рождение ребёнка
04.05.1980

Сын: Томсин Андрей Александрович

Мать ребёнка: Жевнерова Валентина Борисовна

Тосно, Ленинградской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жевнерова Валентина Борисовна

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