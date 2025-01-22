Шичков Галактион
мужской, родился 1832, Злобино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
умер 24.08.1899
МатьАкулина1803 г.р.
ОтецШичков Василий1803 г.р.
Супруги
Анисья Петрова1833 г.р.
Дети
Шичков МануилНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Шичков Василий
Мать: Акулина
Злобино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шичков Мануил
Мать ребёнка: Анисья Петрова
Смерть
24.08.1899