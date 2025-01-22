Шичков Галактион 1832 — найти родственников по фамилии на Familio

Шичков Галактион

Автор
СР
Ряховский С.

мужской, родился 1832, Злобино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

умер 24.08.1899

Мать
Акулина1803 г.р.
Отец
Шичков Василий1803 г.р.
Супруги
Анисья Петрова1833 г.р.
Дети
Шичков МануилНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Шичков Василий

Мать: Акулина

Злобино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шичков Мануил

Мать ребёнка: Анисья Петрова

Смерть
24.08.1899

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