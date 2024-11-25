(Матвеева) Параскева 1833 — найти родственников по фамилии на Familio

(Матвеева) Параскева

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

женский, родилась 1833

Супруги
Герасимов Михаил1826 г.р.
Дети
Михайлов Макар1862 г.р.
Михайлов Даниил08.12.1863 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно

Бракосочетание
18.09.1859

Муж: Герасимов Михаил

Рождение ребёнка
1862

Сын: Михайлов Макар

Отец ребёнка: Герасимов Михаил

Рождение ребёнка
08.12.1863

Сын: Михайлов Даниил

Отец ребёнка: Герасимов Михаил

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