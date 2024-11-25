(Матвеева) Параскева
женский, родилась 1833
Супруги
Герасимов Михаил1826 г.р.
Дети
Михайлов Макар1862 г.р.
Михайлов Даниил08.12.1863 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
18.09.1859
Муж: Герасимов Михаил
Рождение ребёнка
1862
Сын: Михайлов Макар
Отец ребёнка: Герасимов Михаил
Рождение ребёнка
08.12.1863
Сын: Михайлов Даниил
Отец ребёнка: Герасимов Михаил