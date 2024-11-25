Герасимов Михаил
мужской, родился 1826
умер 18.12.1901
ОтецИльин Герасим27.02.1796 г.р.
МатьПетрова Марфа1797 г.р.
Супруги
(Степанова) Екатерина1830 г.р.
(Матвеева) Параскева1833 г.р.
Дети
Воронин Илюшин ? Иван Михайлов22.05.1853 г.р.
Михайлов Макар1862 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Ильин Герасим
Мать: Петрова Марфа
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
16.04.1849
Жена: (Степанова) Екатерина
Рождение ребёнка
22.05.1853
Сын: Воронин Илюшин ? Иван Михайлов
Мать ребёнка: (Степанова) Екатерина
Бракосочетание
18.09.1859
Жена: (Матвеева) Параскева
Рождение ребёнка
1862
Сын: Михайлов Макар
Мать ребёнка: (Матвеева) Параскева
Рождение ребёнка
08.12.1863
Сын: Михайлов Даниил
Мать ребёнка: (Матвеева) Параскева
Смерть
18.12.1901