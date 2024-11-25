Герасимов Михаил 1826 — найти родственников по фамилии на Familio

Герасимов Михаил

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

мужской, родился 1826

умер 18.12.1901

Отец
Ильин Герасим27.02.1796 г.р.
Мать
Петрова Марфа1797 г.р.
Супруги
(Степанова) Екатерина1830 г.р.
(Матвеева) Параскева1833 г.р.
Дети
Воронин Илюшин ? Иван Михайлов22.05.1853 г.р.
Михайлов Макар1862 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Ильин Герасим

Мать: Петрова Марфа

Работа или профессия
Неизвестно

Бракосочетание
16.04.1849

Жена: (Степанова) Екатерина

Рождение ребёнка
22.05.1853

Сын: Воронин Илюшин ? Иван Михайлов

Мать ребёнка: (Степанова) Екатерина

Бракосочетание
18.09.1859

Жена: (Матвеева) Параскева

Рождение ребёнка
1862

Сын: Михайлов Макар

Мать ребёнка: (Матвеева) Параскева

Рождение ребёнка
08.12.1863

Сын: Михайлов Даниил

Мать ребёнка: (Матвеева) Параскева

Смерть
18.12.1901

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