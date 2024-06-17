Бородова (Малина) Ирина Филипповна
Место рождения
Дата рождения1804
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Малин Филипп Васильевич
Мать: Малина Авдотья Михеевна
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Бородов Гавриил Васильевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Бородова Матрона Гавриловна
Отец ребёнка: Бородов Гавриил Васильевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Бородов Дмитрий Гаврилович
Отец ребёнка: Бородов Гавриил Васильевич