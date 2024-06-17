Бородова (Малина) Ирина Филипповна 1804 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бородова (Малина) Ирина Филипповна

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1804

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Малин Филипп Васильевич

Мать: Малина Авдотья Михеевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1830

Сын: Бородов Егор Гаврилович

Отец ребёнка: Бородов Гавриил Васильевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Бородова Матрона Гавриловна

Отец ребёнка: Бородов Гавриил Васильевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1842

Сын: Бородов Дмитрий Гаврилович

Отец ребёнка: Бородов Гавриил Васильевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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