Бородов Гавриил Васильевич
Место рождения
Дата рождения1809
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Бородов Василий Матвеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Бородова (Малина) Ирина Филипповна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Бородова Матрона Гавриловна
Мать ребёнка: Бородова (Малина) Ирина Филипповна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Бородов Дмитрий Гаврилович
Мать ребёнка: Бородова (Малина) Ирина Филипповна