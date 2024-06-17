Бородов Гавриил Васильевич 1809 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бородов Гавриил Васильевич

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1809

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Бородов Василий Матвеевич

Мать: не указана

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1830

Сын: Бородов Егор Гаврилович

Мать ребёнка: Бородова (Малина) Ирина Филипповна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Бородова Матрона Гавриловна

Мать ребёнка: Бородова (Малина) Ирина Филипповна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1842

Сын: Бородов Дмитрий Гаврилович

Мать ребёнка: Бородова (Малина) Ирина Филипповна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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