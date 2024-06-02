Федюкин Петр Анисимович
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Федюкина) Агриппина Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Федюкина Акилина Илларионовна
Смерть
Неизвестно