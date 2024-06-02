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Федюкин Петр Анисимович

Место рождения

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Федюкин Анисим Яковлевич

Мать: Федюкина Прасковья Ефимовна

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федюкина Акилина Илларионовна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Федюкин Ефимий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Федюкин Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Федюкина) Агриппина Петровна

Мать ребёнка: не указана

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Федюкин Василий Петрович

Мать ребёнка: Федюкина Акилина Илларионовна

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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