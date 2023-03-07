Вдовин - Ксенофонтов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения20.03.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1877
Рождение ребёнка
11.03.1900
Сын: Ксенофонтов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Ксенофонтова Матрена Тимофеевна
Рождение ребёнка
17.08.1902
Дочь: Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Ксенофонтова Матрена Тимофеевна
Рождение ребёнка
22.01.1913
Сын: Ксенофонтов Иван Васильевич
Мать ребёнка: Ксенофонтова Матрена Тимофеевна
Рождение ребёнка
19.04.1915
Сын: Ксенофонтов Федор Васильевич
Мать ребёнка: Ксенофонтова Матрена Тимофеевна
Рождение ребёнка
16.07.1916
Сын: Ксенофонтов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Ксенофонтова Матрена Тимофеевна
Рождение ребёнка
19.02.1919
Сын: Ксенофонтов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Ксенофонтова Матрена Тимофеевна
Рождение ребёнка
28.07.1921
Сын: Ксенофонтов Константин Васильевич
Мать ребёнка: Ксенофонтова Матрена Тимофеевна
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно