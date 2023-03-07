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Вдовин - Ксенофонтов Василий Иванович

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

20.03.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1877

Отец: Вдовин - Ксенофонтов Иван Андреевич

Мать: Ксенофонтова Акилина Васильевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.03.1900

Сын: Ксенофонтов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Ксенофонтова Матрена Тимофеевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.08.1902

Дочь: Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Ксенофонтова Матрена Тимофеевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.01.1913

Сын: Ксенофонтов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Ксенофонтова Матрена Тимофеевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.04.1915

Сын: Ксенофонтов Федор Васильевич

Мать ребёнка: Ксенофонтова Матрена Тимофеевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.07.1916

Сын: Ксенофонтов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Ксенофонтова Матрена Тимофеевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.02.1919

Сын: Ксенофонтов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Ксенофонтова Матрена Тимофеевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.07.1921

Сын: Ксенофонтов Константин Васильевич

Мать ребёнка: Ксенофонтова Матрена Тимофеевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксенофонтова Матрена Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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